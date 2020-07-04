Подтвержен ещё один случай заражения бубонной чумой

22:15 | 5.07.2020

Карта зафиксированных вспышек бубонной чумы, РИА Новости

В Китае бубонную чуму подвтердили у скотовода из автономного района Внутренняя Монголия. Об этом сообщили в комитете здравоохранения города Баян-Нур.



О госпитализации мужчины стало известно накануне, сегодня диагноз потвержден. После этого в районе объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. Мужчина изолирован и проходит лечение, его состояние оценивают как стабильное.



Ранее сообщалось о вспышке чумы на западе Монголии, в регионе, граничащем с Республикой Алтай. Там зафиксировано два случая заболевания. Источником заражения могло быть непрожаренное мясо. Часто бубонная чума распространяется именно таким образом. Так, в Монголии запрещено употребление в пищу сурков, которые могут быть источниками заражения чумой, однако этот запрет периодически нарушается.



Добавим, что в России существуют природные очаги чумы, и тех, кто находится на этих территориях, от чумы прививают. Однако живые вакцины, которые используют в странах СНГ и Китае имеют ограниченный срок действия. На данный момент учёные в России разрабатывают вакцины нового поколения. Напомним, возбудителем чумы является чумная палочка - вид бактерий. При попадании в организм может вызвать различные формы чумы - бубонную, легочную, септическую. Все заболевания, вызванные чумной палочкой, характеризуются высокой смертностью. Резервуарами и источниками в природе являются сурки, суслики, грызуны, а переносчиками - блохи. При своевременном лечении в современных условиях смертность от бубонной чумы составляет не более 10 %, при других формах чумы смертность зависит от скорости начала лечения.



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