На выезде из Екатеринбурга иномарка сбила лося

10:48 | 5.07.2020

Фото: читатель портала Е1

Сегодня утром на 12 км дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге автомобиль Mitsubishi Lancer сбил лося.



В результате столкновения тело лося пробило лобовое стекло иномарки, а также деформировало крышу автомобиля. Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, водитель в результате ДТП не пострадал.



На место происшествия уже выехал егерь. В ходе дознания установят степень вины водителя. Если автомобиль застрахован, то нанесенный природе ущерб будет возмещаться страховой компанией. В противном случае – в судебном порядке.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»