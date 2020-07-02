В Карпинске виновнику ДТП заменили условный срок на реальное лишение свободы

10:04 | 3.07.2020

Фото: yekaterinburg.sm-news.ru

В Карпинске по апелляции прокурора виновнику ДТП, в котором пострадали два человека, заменили условный срок на реальное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В декабре прошлого года Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Шмакова. 27 декабря 2018 года он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При движении на 52 километре дороги Серов – Североуральск – Ивдель он совершил обгон, но при возвращении на свою полосу движения не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с двигавшимися навстречу «УАЗ» и «Лада-210740».



В результате ДТП водитель и пассажирка «Лады» получили телесные повреждения, квалифицированные как причинившие тяжкий вред их здоровью.



Карпинский суд назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком на три года, а также с лишением права управления транспортом сроком на три года.



После изучения приговора прокуратура приняла решение обжаловать его в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, указав на чрезмерную мягкость назначенного наказания.



Государственный обвинитель в апелляционном представлении указал на то, что суд при назначении наказания не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, не дал надлежащую оценку характеру причиненных потерпевшим страданий. Так, девушка-потерпевшая находилась в состоянии беременности и в результате дорожно-транспортного происшествия беременность была прервана, – отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и изменил приговор суда первой инстанции. В результате Андрею Шмакову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»