На улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге ограничено движение

12:01 | 26.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге временно ограничено движение по улице Фрезеровщиков. Как рассказали в администрации города, это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.



Так, движение трамваев ограничено на перекрестке ограничено по 1 августа, троллейбусов по 28 августа, а автомобилей по 1 августа.



Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»