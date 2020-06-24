На трассе между Екатеринбургом и Серовом таксист сбил лося

09:47 | 25.06.2020

Фото: читатель Е1.RU

На трассе между уральской столицей и Серовом около полуночи таксист за рулем SKODA сбил лося. Инцидент произошел на 275-м километре трассы.



В результате столкновения тело лося пробило лобовое стекло иномарки. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель получил ссадины и ушибы.



В ходе дознания установят степень вины водителя. Если автомобиль застрахован, то нанесенный природе ущерб будет возмещаться страховой компанией. В противном случае – в судебном порядке.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»