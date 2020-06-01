Марафон «Европа – Азия» пройдет в центре Екатеринбурга

19:29 | 23.06.2020

Фото: ural.kp.ru

В этом году марафон «Европа – Азия» в Екатеринбурге запланирован на 2 августа. Он будет совмещен с федеральной акцией «Забег.рф» и получит маршруты в центре Екатеринбурга.



Директор марафона Андрей Уткин заявил, что мероприятие в этом году пройдет в центре уральской столицы: «Было принято решение поменять дистанцию. В этом году мы первый раз не бежим до стелы «Европа – Азия». Мы делаем два круга по 21 километр, то есть фактически участник бежит по центру города. Мы поменяли место старта, это всеми любимая Октябрьская площадь с прекрасным сквером рядом. Участники увидят Храм-на-Крови, дом Севастьянова, то есть самые значимые объекты Екатеринбурга», – рассказал он.



Отметим, участники забега на 1520 м добегут до колледжа Ползунов и вернутся; на дистанции пять километров спортсмены пробегут по улицам Толмачева и Пушкина; забег на 10 километров закончится «Екатеринбург Ареной». Желающим пробежать марафон предстоит пробежать по выбранному маршруту дважды, в отличие от участников полумарафона.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»