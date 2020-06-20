В Екатеринбурге до осени закрыли мост на улице Лыжников

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге закрыто движение транспорта через мост по улице Лыжников. Ограничения продлятся до 22 августа.Движение будет закрыто в связи с ремонтом моста через Исеть, производством работ займется ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».В связи с ремонтными работами свои маршруты изменят автобусы №42 (конечная остановка будет «Уктус»), №№056 и 083:– № 056: в направлении остановки «Сосновый бор» по улицам: 8 Марта – Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Алтайская – Якутская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – до остановки «Дарвина». От остановки «Дарвина» по улицам: Лыжников – Молодогвардейцев – Шатровая – Алтайская – Кольцовский тракт – Альпинистов – Кольцовский тракт – Луганская – Саввы Белых – Белинского – Академика Шварца – 8 Марта – далее по маршруту;– № 083: в направлении остановки «ЖК Светлый» по улицам: Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – микрорайон Светлый. От остановки «ЖК Светлый» по улицам: Кольцовский тракт – Альпинистов – Кольцовский тракт – Луганская – Саввы Белых – Белинского, далее по маршруту.