На Среднем Урала коронавирус выявили еще у 231 человека

12:33 | 16.06.2020

Фото: dnepr.info

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 231 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе вирус обнаружен у 9789 человек.



Диагноз лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+197), Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Туры, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режевского городского округа.



Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано по выздоровлению еще 234 человека. Всего уральские врачи вылечили 4469 пациентов.



Также за сутки зафиксировали четыре смерти от коронавируса. В регионе с начала эпидемии от COVID-19 скончались 54 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»