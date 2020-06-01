20:56 | 15.06.2020

Фото: скриншот видео схиигумена Сергия (Романова)

В Екатеринбурге церковный суд рассмотрел дело схиигумена Сергия, сомневающегося в существовании коронавируса и критикующего закрытие церквей, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Священник зачитал готовый текст, не ответил на вопросы по существу и сбежал с заседания.



В своей речи Сергий заявил, что противоэпидемические меры являются «хулой на Духа Святого и предательством веры православной церкви».



«Митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры… Епископат позорит церковь, Христа Спасителя, Божью Матерь и всех святых», - сказал сихиигумен Сергий.



«Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года. Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит своё отношение к своему поведению, одумается и исправится», — сказано в судебном постановлении.



Напомним, ранее схиигумену Сергию (Романову) запретили проповедовать, а клирикам Екатеринбургской епархии – сослужить ему.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»