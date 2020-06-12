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20:10 | 13.06.2020

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

В Екатеринбурге минувшим вечером, 12 июня, прошли масштабные рейды по пресечению незаконной продажи пива в вечернее и ночное время. Указ о запрете на торговлю спиртным после 19 часов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал еще 20 апреля, но ряд магазинов, в том числе сетевых, не прислушались к решению властей.

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку


Участие в рейде приняли общественники из партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» и регионального отделения организации «Офицеры России».

В ходе проверки общественникам удалось приобрести пиво по шести адресам: ул.Крауля, 6, ул. Малышева,7, Стрелочников,2 и Декабристов, 20 (магазины работают под брендом сети «Пивная лавка») и на ул. Куйбышева, 149а и Луначарского, 80 («Пивной 24»).

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку


После обращения в полицию на место оперативно прибыли сотрудники УМВД России по Екатеринбургу, в том числе инспекторы отдела по исполнению административного законодательства.

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку


«Проверка показала, что никакие законы в магазинах не работают, пиво продают всем желающим, в открытую, отбивая в чеке якобы безалкогольный напиток. То есть при их цене в 130 рублей за литр безалкогольного пенного напитка, вам могут продать любое пиво по совсем другой цене, в зависимости и от выбранного сорта. Часть покупателей была вынуждена уйти ни с чем, хотя им уже разлили пиво по бутылкам, им сделали возвраты, что еще раз подтверждает тот факт, что в емкостях были алкогольный напиток», – рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку


Он также отметил, что покупатели, заходя в магазин, удивлялись, что продавцы вдруг отказали им в приобретении пива – никого даже не смущало присутствие полицейских.

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку

Пивные магазины в Екатеринбурге продолжают нарушать Указ губернатора: полиция проводит проверку


«Другая проблема – это повсеместное нарушение масочного режима в магазинах, социальной дистанции. Сотрудников магазина даже не смущает, что покупатели без масок, они не делают им замечаний, обслуживают несмотря ни на что, лишь бы больше было денег в кассе. Такая позиция опасна, и мы еще раз будем обращать внимание на эту ситуацию сотрудников Роспотребнадзора», – добавил Дмитрий Чукреев.

По фактам выявленных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции полиция в настоящее время проводит разбирательства.

© «Вечерние ведомости»

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написал: Андрей Тумашов   |   Сегодня, 21:39  
 
Пора полностью прекращать спаивание и вводить сухой закон. Полумеры результата не дают.
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