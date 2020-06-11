В Свердловской области коронавирусом заразились еще 230 человек

12:48 | 12.06.2020

Фото: 1.wi-fi.ru

За сутки в Свердловской области выявили 230 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 8826 зараженных COVID-19.



Специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+203), Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.



Состояние 81 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 39 из них – на аппаратах ИВЛ. 547 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов,находятся в состоянии средней тяжести. Остальные зараженные – в удовлетворительном состоянии.



Также за сутки по выздоровлению 122 человека. Всего уральские врачи вылечили уже 3912 пациентов с коронавирусом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»