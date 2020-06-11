Новости дня
11:41 | 12.06.2020
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали адвоката по подозрению в мошенничестве
В момент задержания Виктор К. находился у своего отца – тоже адвоката, но с временно приостановленным статусом. Виктору К. вменяется 8 эпизодов по ст.159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования») – дело было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета по Свердловской области.
По версии следствия, Виктор К. причастен к совершению фиктивных дорожно-транспортных происшествий с целью хищения путем мошенничества денежных средств страховых компаний. При этом использовались лишь авто премиальных марок.
По некоторым данным, Виктор К. признал все 8 предъявленных эпизодов, а также изобличил других участников группы, написав явку с повинной и пообещав всячески содействовать следственным органам.
В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства схемы – по непроверенной информации, в своей деятельности Виктор К. использовал помещения в частном секторе в районе улицы Николая Островского, где автомобили проходили «предподготовку» и необходимый ремонт.
По информации источников, в прошлом году между Виктором К. и его девушкой (также имеющей статус адвоката) произошел бытовой конфликт, после которого ей пришлось обращаться в травмпункт, где ей поставили диагноз «перелом копчика».
© «Вечерние ведомости»
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