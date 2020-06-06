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10:00 | 8.06.2020

В Екатеринбурге проходит первая репетиция механизированной колонны к Параду Победы

На Вторчермете сегодня, 8 июня, проходит первая репетиция Парада Победы, который назначен на 24 июня. В связи с тренировками с 09:00 до 13:00 перекрывается ряд улиц.

Транспортное движение уже ограничили по улице Второй Новосибирской (от Палисадной до Чемпионов), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Второй Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), и по Эскадронной (от Окраинной до Второй Новосибирской).

Напомним, что в механизированную колонну входят более ста единиц техники. Перед началом репетиции все машины прошли дезинфекцию.

Репетиции механизированной колонны на Вторчермете также пройдут 10 и 13 июня. А ночные тренировки на площади 1905 года будут проходить 14, 16 и 18 июня. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня в 10:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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