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10:00 | 8.06.2020
В Екатеринбурге проходит первая репетиция механизированной колонны к Параду Победы
Транспортное движение уже ограничили по улице Второй Новосибирской (от Палисадной до Чемпионов), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Второй Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), и по Эскадронной (от Окраинной до Второй Новосибирской).
Напомним, что в механизированную колонну входят более ста единиц техники. Перед началом репетиции все машины прошли дезинфекцию.
Репетиции механизированной колонны на Вторчермете также пройдут 10 и 13 июня. А ночные тренировки на площади 1905 года будут проходить 14, 16 и 18 июня. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня в 10:00.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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