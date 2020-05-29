В Свердловской области выявлено ещё 265 случаев COVID-19

12:38 | 31.05.2020

Фото: ТАСС

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5449 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+176), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Нижних Серег, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Талицкого городского округа, Уральского, Шали.



Состояние 67 госпитализированных оценивается как тяжелое, 55 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 29 на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 249. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано ещё 31 человек. Всего уральские врачи вылечили 2173 пациента. Зарегистрирован ещё один случай смерти больного COVID-19. Общее число умерших – 27.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»