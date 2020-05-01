В Екатеринбурге отремонтируют мост на улице Лыжников

13:34 | 29.05.2020

Фото: екатеринбург.рф

На мосту на улице Лыжников в Екатеринбурге с 22 июня по 22 августа будет перекрыто движение транспорта. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» займется ремонтом объекта, сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга.



В связи с восстановительными работами будет изменено и движение общественного транспорта:



– № 42 будет укорочен до остановки «Уктус» (разворотное троллейбусное кольцо);



– № 056: в направлении остановки «Сосновый бор» по улицам: 8 Марта – Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Алтайская – Якутская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – до остановки «Дарвина». От остановки «Дарвина» по улицам: Лыжников – Молодогвардейцев – Шатровая – Алтайская – Кольцовский тракт – Альпинистов – Кольцовский тракт – Луганская – Саввы Белых – Белинского – Академика Шварца – 8 Марта – далее по маршруту;



– № 083: в направлении остановки «ЖК Светлый» по улицам: Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – микрорайон Светлый. От остановки «ЖК Светлый» по улицам: Кольцовский тракт – Альпинистов – Кольцовский тракт – Луганская – Саввы Белых – Белинского, далее по маршруту.



Водителям рекомендуется учитывать новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»