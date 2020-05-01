Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса

Средний Урал вышел на пятое место по числу зараженных Covid-19. За последние сутки в регионе выявлено еще 268 новых случаев заражения. Всего в Свердловской область вирус подтвержден у 4693 человек.Первое место в рейтинге по числу зараженных коронавирусом до сих пор занимает Москва, затем идет Московская область. На третьем месте находится Санкт-Петербург, а на четвертом – Нижегородская область. Также крайне напряженной остается ситуация в Дагестане, Мурманской и Ростовской областях, Краснодарском крае. 10 место в антирейтинге занимает Тульская область.