На Среднем Урале скончались 23 пациента с коронавирусом

12:45 | 28.05.2020

Фото: vestivrn.ru

В Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё две смерти пациентов с Covid-19. Общее число скончавшихся в регионе составляет 23.



Напомним, на Среднем Урале зарегистрировали 268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 4693 человек. Выписано из больниц по выздоровлению 1827 человек (+ 127 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»