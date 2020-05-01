Новости дня
12:00 | 27.05.2020
Росгвардия продолжает разгонять кальянщиков в центре Екатеринбурга
Около 23.00 на кальяно-вечеринки приехали росгвардейцы. На Вознесенке нарушители карантина стали разъезжаться сразу после приезда служебного автомобиля екатеринбургских росгвардейцев. Однако опытные кальянщики, ожидая отсутствие наказания за нарушения карантинных мер и указа губернатора Свердловской области об особом режиме, покидают место тусовки, и возвращаются туда снова, надеясь, что правоохранители уехали. Так как в течение долгого времени полиция демонстрировала примерно такой подход к разгону: наряд ППСП приезжал на Вознесенку, иногда полицейские даже не выходили из патрульного авто, какое-то время наряд стоял и покидал тусовочное место. Кальянокуры возвращались обратно. Только эта популярная схема кальянщиков не работает с Рогсвардией - эти правоохранители с места тусовки не уезжают, просто покрасовавшись на нем.
Отметим, что екатеринбургская полиция проводит анти-кальянные рейды чаще всего в светлое время суток, ночью они приезжают к нарушителям карантина только после вызова полиции, и не сразу (об это мы писали тут). Протоколы по ночам практически не выписываются - это одна из очевидных причин, почему кальянщики чувствуют вседозволенность - нарушения как бы есть, а наказания - нет. Чем не повод продолжать веселиться еженочно?
Однако стоит отметить, что вчера вечером к росгвардейцам екатеринбургские полицейские всё-таки присоединились и перекрыли въезд на Вознесенскую площадь патрульной «буханкой». Был ли выписан хоть один протокол по итогам вчерашних вечеринок - остаётся неизвестным, хотя речь идёт не только о нарушении карантинных мер, но и о нарушении общественного порядка - громкая музыка, алкоголь.
У «Космоса» ситуация была несколько сложнее - присутствие Росгвардии тусовщиков нисколько не смущало, более того, некоторые особо отчаянные горожане чуть ли не подъезжали вплотную к патрульным автомобилям правоохранителей и включали музыку на полную громкость. Некий жест «да не боимся мы вас, что хотим, то и делаем» - не это ли первый звоночек потенциальных массовых беспорядков? Молодые люди осознанно показывают «кто тут власть», и отсутствие восприятия сотрудников правоохранительных органов как, собственно, тех, кто может их наказать - то есть они открыто нарушают, не опасаясь за последствия, потому что последствий нет.
После нескольких звонков в дежурные части УМВД России по Екатеринбургу и дежурной части территориального отдела полиции к «Космосу» приехали и ППСП. Опять ситуация странная - Росгвардия приезжает для разгона нарушителей самостоятельно, осознавая потенциальные угрозы таких ночных тусовок, полиция - по ночам - только после неоднократных звонков, а днём - да, рейды проводятся, каждый раз с фотографами и отчётом о выписанных протоколах. Какое-то странное деление екатеринбуржцев получается - одних днём полиция привлекает к ответственности, других - ночью - нет. А что мешает тогда всем кальянокурам веселиться по ночам? Тогда и протоколов вообще не будет?
Или можно вообще ночью в Екатеринбурге делать все, что угодно?
© «Вечерние ведомости»
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