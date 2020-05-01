В Реже найдено тело тагильчанки, пропавшей в прошлом году

16:20 | 18.05.2020

Фото: tagilcity.ru

В Реже найдено тело, как предполагается, пропавшей в октябре 2019 года 23-летней тагильчанки Кристины Герасимовой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Скелетированный труп найден в лесном массиве. Отмечается, что «признаков криминального характера смерти не усмотрено». Несмотря на это, расследование уголовного дела, связанного с пропажей девушки без вести, по ст. 105 УК РФ (Убийство) продолжается.



На данный момент выясняются причины гибели найденного тела, назначена судебно-медицинская экспертиза.



Отмечается, что перед пропажей девушка говорила друзьям, что хочет съездить к родственникам в Егоршино, однако, как выяснили оперативники, билетов на какой-либо транспорт девушка не покупала. Напомним, ранее отрабатывалась версия, что Кристина Герасимова перед пропажей могла уехать на электричке.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»