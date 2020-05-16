В Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев заражения Covid-19

12:37 | 17.05.2020

Фото: e1.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2731 человек.



Вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+114), Арамильского и Белоярского городских округов, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского городского округа, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.



Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 88 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



За сутки еще 30 человек закончили лечение и выписаны из больниц. В общей сложности уральские врачи вылечили734 пациента.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»