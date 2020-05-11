Еще 211 человек на Среднем Урале заразились коронавирусом

12:39 | 12.05.2020

Фото: news.myseldon.com

За сутки в Свердловской области лабораторно подтвердили 211 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе на 12 мая СOVID-19 подтвердили у 2163 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области нашли коронавирус у жителей Екатеринбурга (+147 за счет внутрисемейного распространения вируса), Бисерти, Красноуфимска, Артемовского, Полевского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Кировграда, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральска, Тавды, Верхотурья (+19), Камышлова, Ирбита. В статистику включены также три случая заболевания жителей других регионов России.



Состояние 16 пациентов оценивается как тяжелое – 64 – средней тяжести, а остальных – как удовлетворительное



Также за сутки в регионе выписались из больниц по выздоровлению еще 99 человек. Всего за время эпидемии уральские врачи вылечили 489 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»