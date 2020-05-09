В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 108 человек

12:40 | 11.05.2020

Фото: bashinform.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе СOVID-19 подтвердили у 1952 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области нашли коронавирус у жителей Екатеринбурга (+46), Артемовского, Верхней Салды, Верхотурья, Березовского, Кировграда, Нижнего Тагила, Новоуральска, Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, Горноуральского, Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, Невьянска, Нижней Туры, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринска. Также заражение подтвердилось еще у четырех рабочих из Мурманска, которые сейчас находятся в обсерваторе в санатории «Обуховский».



Состояние 13 пациентов оценивается как тяжелое – 37 – средней тяжести, а остальных – как удовлетворительное



Также за сутки в регионе выписались из больниц по выздоровлению еще 40 человек. Всего за время эпидемии уральские врачи вылечили 390 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»