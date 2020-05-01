Новости дня
16:40 | 7.05.2020
rosgvard.ru
В Екатеринбурге оперативники ОБОП и бойцы СОБР задержали бывшего налоговика по делу об убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина
По данным издания, задержанным является Владимир Краснобаев 1986 года рождения – бывший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району Екатеринбурга. По некоторой информации, он является сыном бывшего высокопоставленного сотрудника УФНС России по Свердловской области.
По версии следствия, совместно со своими сообщниками, включая Алексея Маркова, Владимир Краснобаев причастен к преступлению в отношении Владимира Яшина. В настоящее время Владимир Краснобаев задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и находится в ИВС города Екатеринбурга, обвинение на текущий момент ему не предъявлено.
Напомним, что Владимир Яшин пропал в конце ноября 2019 года. Его тело нашли 5 декабря в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (читать здесь). Спустя неделю был задержан Алексей Марков-Бобров, Юрий Мусохранов, Василий Паршин и Магафур Султанов. Трое последних обвиняются по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и по пп. «а,з» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений»). Алексей Марков-Бобров обвиняется в организации похищения.
По версии следствия, злоумышленники, зная о наличии у Яшина крупной суммы наличных денежных средств, решили похитить его, после отвезли потерпевшего на съемную квартиру, где долго пытали. Таким образом, похитители пытались выбить из Яшина крупную сумму денег. Однако арбитражному управляющему стало плохо после очередной пытки. Тело уже мертвого Владимира Яшина обвиняемые выбросили из машины на обочине.
Раскрытием дела и задержанием подозреваемых занимались сыщики отдела по борьбе с организованной преступностью и сотрудники убойного отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Расследованием дела занимается Орджоникидзевский следственный отдел по Екатеринбургу СУ СКР по Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
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