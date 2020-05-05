Прокуратура заинтересовалась травмирование работников на шахте «Кальинская» в Североуральске

11:42 | 6.05.2020

Фото: ngzt.ru

Прокуратура Североуральска организовала проверку шахты «Кальинская» АО «Севуралбокситруда» на соблюдение требований охраны труда при проведении горных работ. Проверка связана с травмированием работников на предприятии.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что инцидент произошел днем 30 апреля. На шахте «Кальинская» АО «Севуралбокситруда» на горизонте 1040 м при производстве забойного цикла произошло сейсмическое проявление горного давления (горный удар), в результате чего оказались травмированы три работника предприятия (два подземных горнорабочих очистного забоя 5 разряда, 1973 г.р. и 1990 года рождения., один подземный горнорабочий очистного забоя 4 разряда, 1994 года рождения).



Пострадавшие выведены на поверхность в здравпункт шахты «Кальинская» АО «Севуралбокситруда», где им была оказана первая медицинская помощь, после чего на скорой помощи они доставлены в учреждение здравоохранения Североуральска.



Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»