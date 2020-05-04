Состав екатеринбургского ХК «Автомобилист» пополнили два новых игрока

16:14 | 4.05.2020

Фото: ХК "Автомобилист" ВКонтакте

Хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с нападающим Чарльзом Геноуэем. Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



В прошлом году Геноуэй вернулся в Россию, подписав контракт с нижегородским «Торпедо». Он является трехкратным участником Матчей Звезд КХЛ, а также чемпионом Швеции 2019, победитель Лиги Чемпионов 2019 и двукратным чемпионом NCAA. Всего в КХЛ Геноуэй сыграл 293 матча, набрав 135 (37+98) очков.



Кроме того, в «Автомобилист» возвращается центральный нападающий Александр Протапович. Двусторонний контракт рассчитан на один год.



Протапович перешел в клуб в декабре 2017 года. Два с половиной года хоккеист выступал за «Горняк», и всего отыграл за фарм-клуб 90 матчей, в которых набрал 45 (23+22) очков.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»