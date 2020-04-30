В Свердловской области подтвердили еще 232 случая коронавируса

12:40 | 1.05.2020

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

На Среднем Урале за минувшие сутки лабораторно подтвердили 232 новых случая COVID-19. Общее количество зараженных в регионе составило 935 человек.



Сотрудники лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района.



Наибольший прирост заболевших зарегистрировали в областном центре (+87 человек). Кроме того, в статистику (+114) вошли граждане, прибывшие в составе организованной группы в санаторий в Камышловском районе и изолированные там, а также заболевшие из числа персонала учреждения.



Состояние 19 пациентов оценивается как тяжелое, 62 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Также за прошедшие сутки из больниц выписали еще 25 человек. За все время эпидемии уральские врачи вылечили 150 пациентов с коронавирусом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»