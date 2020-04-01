В Свердловской области подтвердили 59 новых случаев коронавируса

12:53 | 27.04.2020

Фото: news.myseldon.com

За минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 454 заболевших.



Сотрудники лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили заражение вирусом у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды.



Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, 73 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Из больницы выписали ещё девять пациентов. Таким образом врачи вылечили уже 97 человек с коронавирусом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»