Уральские телеком-компании попали в рейтинг лучших работодателей России

14:20 | 24.04.2020

В рейтинг работодателей России, составленный порталом HeadHunter попали две свердловские компании, представляющие сферу технологии и связи. На 72 месте оказалась IT-компания НАГ, на 229 оператор сотовой связи «Мотив». Если брать сферу телеком-индустрии в частности, то НАГ находится на 4 месте, а «Мотив» на 5, что является весьма высокой оценкой, учитывая, что количество сотрудников в данных компаниях значительно ниже федералов.



НАГ - ведущий российский разработчик оборудования для телекоммуникаций, промышленности и бизнеса, продукция которого на рынке представлена уже 16 лет (включая поставляет полный спектр телекоммуникационного оборудования от кабелей до систем хранения).



Телекоммуникационная группа «Мотив» — это один из ведущих представителей телекоммуникационной сферы Уральского федерального округа и Пермского края.

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