Екатеринбургский завод в 10 раз увеличил выпуск бактерицидных облучателей

13:13 | 24.04.2020

Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19

Екатеринбургский завод «Эма» более чем в 10 раз увеличил выпуск бактерицидных облучателей для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал СтопCOVID-19.



В декабре прошлого года уральский завод выпускал 300 единиц оборудования. Однако в апреле было выпущено уже порядка четырех тысяч бактерицидных облучателей. Планируется, что к июню объемы будут увеличены до пяти тысяч в месяц.



Для обеспечения планируемых объемов выпуска на заводе расширили штат сотрудников, а также перераспределили производственные мощности.



Добавим, что власти региона собираются закупить пять тысяч бактерицидных облучателей. Уже формируется график еженедельных поставок оборудования в больницы Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»