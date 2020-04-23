В столицу Урала прибыли две линии по производству медицинских масок

10:11 | 24.04.2020

Фото: святаяекатерина.рф

Накануне в Екатеринбург прибыли две линии по производству медицинских масок. Необходимое оборудование закупили глава компании «Сима-ленд» и учредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.



В ближайшее время начнется монтаж производственных линий на площадке фармацевтического завода «Медсинтез». Комплекс будет производить свыше пяти миллионов масок в месяц. Одна из двух линий будет работать в Челябинской области, чтобы устранить дефицит защитных изделий на Урале.



Добавим, что до конца этой недели в уральскую столицу прибудет еще одна партия гуманитарной помощи, в которую войдут средства индивидуальной защиты и 110 тысяч экспресс-тестов, которые позволят оперативно выявлять зараженных COVID-19 и тех, кто уже перенес болезнь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»