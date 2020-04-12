В столице Урала стартуют репетиции Парада Победы

14:31 | 13.04.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

С 14 апреля в Екатеринбурге начинаются репетиции парада в честь победы в Великой Отечественной войне. Во время прохождения техники к месту проведения репетиций движения для транспорта будет перекрыто.



Так, завтра,14 апреля, с 7:40 до 9:30 будет перекрыта улица Дорожная от Окраинной до Городской. А с 9:00 до 13:00 перекрытия будут:



- по улице Новосибирской второй от Палисадной до Чемпионов;

- по улице Зенитчиков от Палисадной до Братской;

- по улице Палисадной от Новосибирской второй до Окраинной;

- по улице Окраинной от Палисадной до улицы Эскадронной;

- по улице Эскадронной от Окраинной до Новосибирской второй.



Гусеничная техника, которая будет участвовать в репетициях и параде, будет «обута» в прорезиненные «башмаки».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»