Стало известно, кто оборудует новый парк в 7 гектаров в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подрядчиком, который в 2020 году обустроит новый парк с площадью более 7000 квадратных метров в микрорайоне «Мичуринские пруды», стало МУП «Тагилстрой».Проект реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На реализацию будет выделено 94,8 миллионов рублей вместо 98,8, как планировалось ранее.– Парковая зона станет продолжением сложившегося на участке природного ландшафта, будут высажены цветочные клумбы, травяные газоны и хвойные деревья. Здесь можно будет кататься на роликах и самокатах, проводить время на игровых площадках, рассчитанных на детей от 1,5 до 12 лет – рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.Директор подрядной организации Игорь Васильев сообщил, что после заключения контракта «Тагилстрой» приступит к составлению и согласованию графика работ. Парк должны сдать в эксплуатацию до 1 ноября 2020 года.