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09:22 | 8.04.2020
Фото: neforex.ru
Еще один работник «ВСМПО-Ависма» на Урале госпитализирован с подозрением на коронавирус
Как говорится в сообщении пресс-центра корпорации, карантинные мероприятия на территории организации проведены в полном объеме совместными усилиями медсанчасти «Тирус» и Управлением Роспотребнадзора Нижнего Тагила, передает издание «Новый день». Все, имевшие опосредованный контакт по работе с госпитализированными, будут отстранены от работы и изолированы на 14 дней дома под наблюдением медиков.
Напомним, ранее из-за бухгалтера, вернувшегося из-за границы, но не самоизолировавшегося, градообразующее предприятие закрыли на карантин до 3 апреля. Несмотря на это, еще 13 сотрудников, которые контактировали с топ-менеджером, остаются на карантине. Как заявляет руководство «ВСМПО-Ависма», этого сотрудника сегодня выписали из больницы с двумя отрицательными результатами на коронавирус.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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