На Среднем Урале из-за жителя, вернувшегося из Европы, под карантин попали 200 человек

13:27 | 30.03.2020

Фото: twitter.com

В Верхней Салде 200 работников «ВСМПО-Ависма» находятся на карантине из-за топ-менеджера, который вернулся из Швейцарии и не самоизолировался. Градообразующее предприятие полностью остановило работу до 3 апреля.



Виновник массовой изоляции сейчас госпитализирован в ГКБ №40 Екатеринбурга вместе с семьей. По предварительной информации, первичный анализ подтвердил наличие в крови «китайского» вируса.



В середине марта топ-менеджер вернулся из Швейцарии, где проходило собрание акционеров и правление предприятия. Как говорят рядовые сотрудники предприятия, мужчина выходил на работу, а также перемещался по Верхней Салде без ограничений.



25 марта на карантин ушел глава Верхней Салды Михаил Савченко, который контактировал с представителем «ВСМПО-Ависма».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»