Соседи затравили семью, вернувшуюся из-за границы в Екатеринбург

Семья из Екатеринбурга с маленьким ребенком подверглась травле со стороны соседей и переехала в деревню под Сысертью. Гонение связано с возвращением из Фукуока в уральскую столицу 26 марта.После того, как семья вернулась домой, в группе их жилищного комплекса ежедневно начали выкладывать памятки для прибывших из-за границы, сообщает e1.ru со ссылкой на отца семейства.Когда Андрей, глава семьи, попросил соседей о помощи в связи с двухнедельной самоизоляцией, те ответили, что на этот случай существуют друзья, «и вообще мы нищие – купили путевки подешевле, хотя понятно сразу всем было, что на карантин закроют…», пересказывает ответ соседей Андрей. За доставку продуктов действительно взялись друзья, но чаще, чем раз в неделю продовольствия не приходят. После всего произошедшего семья переехала под Сысерть. Анализы на коронавирус у них пока не взяли, но, по словам Андрея, семья чувствует себя хорошо.Переезд соседей также возмутил, мол, плевать на правила. Однако, отмечает Андрей, Роспотребнадзор разрешает менять место изоляции. Один из соседей предложил переломить ноги, чтоб не нарушался режим самоизоляции, добавил Андрей.В группе ЖК во «ВКонтакте» действительно есть беседа этой семьи с соседями.