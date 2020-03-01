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12:36 | 27.03.2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса приостановят проверки предпринимателей

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился приостановить проведение и назначение проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 мая.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, приостановка проверок направлена на защиту горожан от распространения COVID-19. Однако внеплановые ревизии, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверки, которые необходимы для выдачи разрешительных документов, не отменяются.

Начальник правового департамент Екатеринбурга Татьяна Ширяева отметила, что все намеченные проверки состоятся в более поздний период – после 1 мая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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