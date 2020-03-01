Уроженец Молдавии предстанет перед судом за взрыв банкомата в Кедровке

12:14 | 27.03.2020

Фото: ural.kp.ru

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего гражданина Молдавии, проживающего в Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Покушение на кражу, организованной группой, в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение и в иное хранилище»).



В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что, по версии следствия, 4 ноября прошлого года обвиняемый совместно с тремя неустановленными соучастниками прибыл к банкомату, который располагался внутри входной группы супермаркета. Двое неизвестных путем отжима входной двери проникли туда и с помощью газового баллона, предварительно взятого с собой, осуществили взрыв, получив доступ к находившимся в банкомате 896 тысячам рублей.



В это время остальные двое злоумышленника, в том числе и обвиняемый, наблюдали за обстановкой на улице. Забрать деньги из банкомата им помешала проезжающая мимо машина. Они скрылись с места преступления, опасаясь быть застигнутыми.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Березовский городской суд. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. В отношении троих неустановленных лиц дело выделено в отдельное производство.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»