В екатеринбургской поликлинике №6 перестали выдавать детские смеси

11:50 | 27.03.2020

Фото: dgb11.ru.

В Екатеринбурге поликлинике №6 детской городской клинической больницы №11 пациентами перестали выдавать рецепты на бесплатные детские молочные смеси. Об этом сообщает МК-Урал со ссылкой на своих читателей.



В клинике рассказали, что детские смеси на апрель до сих не подвезли, потому что «в стране кризис». Пока что не сообщается, возобновится ли поставка смесей в следующих месяцах. Родителям посоветовали не ждать, а самим приобретать детское питание в магазинах.





Добавим, что раньше в этой клинике родители получали по три упаковки смеси Nestogen весом 700 грамм в месяц, что покрывало около 60: потребности ребенка в питании. Благодаря этому родители могли сэкономить около 1600 рублей в месяц. Детское питание выдавали в магазинах сети «Кировский».



Помимо этого, на следующей неделе в связи с объявленными карантинными мерами поликлиника будет закрыта.



МК-Урал сообщает со ссылкой на пресс-секретаря свердловского минздрава Константина Шестакова, в региональных клиниках отменять выдачу бесплатного детского питания не будут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»