Новости дня
10:06 | 27.03.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
По факту пожара в Екатеринбурге с семью погибшими заведено уголовное дело
Дело завели по двум статьям УК РФ: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, в которую вошли сотрудники районного следственного отдела, первого отдела по расследованию особо важных дел, отдела криминалистики регионального СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СКР.
Само расследование поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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