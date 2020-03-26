В Екатеринбурге погибли 7 человек при пожаре в деревянном доме

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел двухэтажный деревянный дом. В результате пожара погибли семь человек. Инцидент произошёл на улице Омская, 91.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило диспетчеру 26 марта в 23:06. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия, огонь уже охватил подъезд дома и подбирался к кровле. Самостоятельно смогли эвакуироваться десять человек. Спасатели вынесли из горящего дома два газовых баллона.Открытое горение удалось ликвидировать в 01:29. Всего в тушении пожара было задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники и 57 человек личного состава.– По предварительной информации при пожаре погибли 7 человек, еще 1 человек пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы. Администрацией района на базе школы №165 развернут пункт временного размещения, но пока никто из эвакуированных жителей дома не обращался. На место пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев и психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, – рассказали в пресс-службе ведомства.В администрации Кировского района Екатеринбурга в связи с трагичными событиями созвали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.