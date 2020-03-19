В Ирбите свердловчанин приговорен к реальному сроку за пьяное вождение

11:39 | 20.03.2020

Фото: zen.yandex.uz

Ирбитский районный суд вынес приговор Павлу Бушуеву, виновному в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ноябре прошлого года Павел был задержан сотрудниками полиции для проверки состояния алкогольного опьянения. Согласно устройству, в крови обвиняемого обнаружено 1,121 мг/л этилового спирта.



Отмечается, что в декабре 2018 года Бушуев уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда Ленинский районный суд Екатеринбурга ему назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.



В этот раз суд назначил Павлу Бушуеву наказание в виде лишения свободы на пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»