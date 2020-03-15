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15:01 | 15.03.2020
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стали известны подробности массового ДТП под Первоуральском
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили следующее: по предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что 45-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Исудзу», который после удара откинуло на «Лада Ларгус», а «Киа Рио» врезалась в попутно движущийся автобус «Нефаз».
В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины «Киа Рио» скончались на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. В автомобиле «Лада Ларгус» пострадал 13-летний подросток: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытый перелом обеих костей голени. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
«Сотрудниками дорожной инспекции на месте ДТП производятся все необходимые замеры, составляются процессуальные документы, устанавливаются личности погибших, очевидцы. Спасатели на месте происшествия проводят деблокировку пострадавших из поврежденных автомобилей», – добавили в пресс-службе УГИБДД.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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