 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:01 | 15.03.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Стали известны подробности массового ДТП под Первоуральском

Сегодня, 15 марта, на трассе Пермь — Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибли три человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили следующее: по предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что 45-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Исудзу», который после удара откинуло на «Лада Ларгус», а «Киа Рио» врезалась в попутно движущийся автобус «Нефаз».

В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины «Киа Рио» скончались на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. В автомобиле «Лада Ларгус» пострадал 13-летний подросток: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытый перелом обеих костей голени. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

«Сотрудниками дорожной инспекции на месте ДТП производятся все необходимые замеры, составляются процессуальные документы, устанавливаются личности погибших, очевидцы. Спасатели на месте происшествия проводят деблокировку пострадавших из поврежденных автомобилей», – добавили в пресс-службе УГИБДД.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:36 | 15.03.2020
В Екатеринбурге разыскивается 52-летний мужчина

16:24 | 15.03.2020
ХК «Спутник» из Нижнего Тагила вышел в финал первенства Свердловской области

16:03 | 15.03.2020
В Кольцово из-за погодных условий задерживается вылет нескольких рейсов

15:01 | 15.03.2020
Стали известны подробности массового ДТП под Первоуральском

14:41 | 15.03.2020
У мэрии Екатеринбурга прошёл очередной одиночный пикет против конституционной реформы

13:51 | 15.03.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург на несколько дней ограничили движение транспорта

13:30 | 15.03.2020
ГИБДД рекомендует уральцам ограничить поездки на автомобиле из-за гололёда

12:38 | 15.03.2020
На свердловской трассе произошло массовое ДТП. Три человека погибли

11:48 | 15.03.2020
На информационном табло в Кольцово транслируют неактуальную информацию про коронавирус

10:48 | 15.03.2020
ГИБДД Екатеринбурга ищет водителя, который сбил 8-летнюю девочку

10:21 | 15.03.2020
В Прикамье отменены мероприятия с численностью участников более 1000 человек

10:13 | 15.03.2020
Екатеринбургская команда заняла второе место на чемпионате мира по синхронному катанию в Англии

10:00 | 15.03.2020
На Сиреневом бульваре в Екатеринбурге сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

09:32 | 15.03.2020
В торговом центре на Урале случился пожар

14.03.2020

18:00 | 14.03.2020
Евгений Куйвашев показал министру спорта Матыцину важные спортивные объекты Екатеринбурга

16:12 | 14.03.2020
В одной из школ Екатеринбурга случился пожар. Из здания эвакуировали 172 человека

15:54 | 14.03.2020
«Терешкова – это женщина, которую я всегда привожу в пример!»

15:17 | 14.03.2020
Ельцин Центр в Екатеринбурге приостановит работу из-за распространения коронавируса

14:53 | 14.03.2020
90 жителей Нижнего Тагила проверили на коронавирус

14:36 | 14.03.2020
В Свердловской области скончался глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников

14:02 | 14.03.2020
Минздрав: в Свердловской области по-прежнему не зафиксированы случаи заражения коронавирусом

13:29 | 14.03.2020
Сборная России по футболу сможет сыграть в Екатеринбурге. Эту идею поддержал министр спорта

12:49 | 14.03.2020
В Екатеринбурге продают квартиру в доме-памятнике деревянного зодчества

11:54 | 14.03.2020
В Нижнем Тагиле молодые люди избили подростка прямо во дворе школы

10:38 | 14.03.2020
Огнеборцев из Сухого Лога наградили за спасение ребёнка из колодца

10:15 | 14.03.2020
В Екатеринбурге на продажу выставили памятник промышленной архитектуры

09:52 | 14.03.2020
В Нижних Сергах пожарные спасли кота, который просидел на столбе двое суток

09:33 | 14.03.2020
Ночью в Екатеринбурге горел деревянный дом

00:47 | 14.03.2020
Свердловский облсуд вынес решение по делу бывшего замначальника райотдела полиции в Екатеринбурге

13.03.2020

21:42 | 13.03.2020
В Екатеринбурге День строителя будут отмечать в центре города

21:33 | 13.03.2020
Первый случай заболевания коронавирусом в Пермском крае подтвержден

20:10 | 13.03.2020
При корректировке терсхемы обращения с мусором учли более 90% предложений свердловчан

19:41 | 13.03.2020
В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

18:34 | 13.03.2020
«Уральские авиалинии» отменяют полеты в шесть стран

18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге

17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 