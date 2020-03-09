Пропавший в Ирбите таксист найден живым и здоровым

10:14 | 10.03.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Дмитрий Родионов, пропавший 7 марта в Ирбите, нашелся. Напомним, 46-летний мужчина был объявлен в розыск после того как вечером 7 марта поехал на своём ВАЗ-21150 на работу и пропал. До базы такси в Ирбите, где он работает, мужчина не добрался.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, загадочно пропавший таксист нашёлся, с ним все в порядке.



«История, связанная с пропажей мужчины в Ирбите, к счастью, закончилась благополучно. Сотрудники ОВД установили его местонахождение, он жив и здоров, сейчас прибыл в дежурную часть, чтобы дать объяснения по поводу своего таинственного исчезновения. Как выяснили сыщики, ни в какую криминальную историю гражданин не попадал, сам тоже ничего не совершил. Заехав в гости к своему другу, где состоялась вечеринка, он там и остался. У мужчины сел аккумулятор в телефоне, из-за этого он не выходил на связь, а его родные забили тревогу. Отправившись после вечеринки домой он решил зарядить аккумулятор в машине, вот тогда его и обнаружили полицейские. Розыскным мероприятиям дан отбой, по итогам начавшейся проверки представителями МВД будет принято обоснованное решение», – рассказал Валерий Горелых.

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