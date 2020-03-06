В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина

11:19 | 8.03.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 8 марта, в Екатеринбурге из окна многоэтажного дома на Старой Сортировке выпал человек. Инцидент произошёл на улице Маневровой, 26.



Девушке на вид 25-26 лет, сообщил очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург». Она погибла.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все детали произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»