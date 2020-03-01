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09:18 | 2.03.2020
Фото: volgasib.ru
В Ирбите может находиться подлинник картины Рубенса
По предварительным данным, оригинальность картины была установлена экспертами Эрмитажа во время проведения реставрационных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Ирбитского музея Валерия Карпова. Сотрудники музея рассказывают, что полотно забрали на экспертизу. Если исследование подтвердит подлинность, пройдёт официальная презентация.
Напомним, картину в музей привезли из Эрмитажа еще в прошлом веке. В 2012 году уже была установлена подлинность другого полотна Рубенса - «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», считавшегося копией.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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