На Белоярской АЭС в Свердловской области приостановят работу третьего энергоблока

13:31 | 29.02.2020

Фото: Игорь Малыгин, "Областная газета"

На Белоярской атомной электростанции со 2 марта приостановят работу третьего энергоблока с реактором БН-600. Отключение необходимо для проведения «плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования».



Главный инженер Белоярской АЭС по ремонту Михаил Росляков рассказал, что энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах останавливают для проведения планово-предупредительных ремонтов два раза в год. «За это время специалисты проводят замену в ректоре порядка 25% тепловыделяющих сборок с топливом, а также регламентные работы, позволяющие обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию оборудования» – резюмировал специалист.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»