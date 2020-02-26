В Екатеринбурге скончался архитектор, которого жестоко избили из-за замечания

13:26 | 27.02.2020

Фото: wabe.org

В больнице №23 Екатеринбурга скончался 65-летний архитектор Александр Кротов, которого жестоко избили у кафе «Аль шам».



Напомним, на Кротова напали в начале января после того, как он вышел из кафе. Его избили молодые люди, которых он попросил вести себя потише в заведении. После инцидента архитектор впал в кому и так из нее и не вышел.



Известно, что среди задержанных оказался сотрудник МЧС. Впоследствии его отпустили под домашний арест, а позже он уволился из органов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»