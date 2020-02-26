Новости дня
12:38 | 27.02.2020
Фото: m.infox.ru
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса
Как рассказал Володин Znak.com, с этой идеей он обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому еще во вторник на общем совещании.
В горадминистрации сообщили, что глава города воспринял предложение как шутку. Однако, если Володин и не шутил, изолировать Куземку и членов ее делегации невозможно, поскольку Италия не является очагом инфекции. «Законных оснований отправить человека на карантин, как это делает Роспотребнадзор с людьми, которые побывали в Китае или вернулись с зараженных территорий, у нас нет», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Между тем, стоит отметить, что количество людей, заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Италии, резко выросло и составило, по последним данным, 453 человека.Только, за последние сутки число заболевших в этой стране выросло более чем на треть. Накануне власти страны сообщали о 323-х носителях вируса в Италии и 12-ти умерших.
Как сообщает ВВС, больше всего заболевших - в северных индустриальных районах Италии, в том числе в Ломбардии, столицей которой является Милан. На втором месте по количеству выявленных случаев – Венеция и окружающий этот город район.
Власти страны заявляют, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. По всей Италии закрываются школы, университеты и кинотеатры, отменяются публичные мероприятия. Карантин введён в нескольких городах страны с общим населением в 55 тыс. человек.
Учитывая то, что делегация, в состав которой входила и вице-мэр Екатерина Кузёмка, посещала как раз северные районы Италии, предложение спикера городской думы Екатеринбурга не так уж и безосновательно.
Например, Франция советует гражданам, только что побывавшим в северной Италии, работать из дома и не отправлять своих детей в школу в течение двух недель после возвращения. Австрия пошла дальше, и приостановила железнодорожное сообщение с Италией.
Напомним, на данный момент коронавирусом в мире заражены 82 169 человек, из них погибших 2 801. Выздоровели 32 885 человек.
Кстати, как сообщили сегодня в пресс-службе правительства Воронежской области, в инфекционный бокс детской областной больницы №2 с подозрением на коронавирус помещена приехавшая из Италии жительница Воронежа. Федеральная лаборатория Роспотребнадзора проведет специальный анализ чтобы определить тип вируса, которым заражена девушка. Под наблюдение врачей также попали и все контактировавшие с пациенткой.
«В связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом воронежские медики проявляют эпидемиологическую настороженность к людям, имеющим признаки ОРВИ и приезжающим из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран, в частности Китая, Италии. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 33 странах мира»,— говорится в сообщении пресс-службе областного правительства Воронежской области.
И это серьёзный подход, без всяких шуточных восприятий как у Высокинского.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах
15:15 | 27.02.2020
В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку
15:05 | 27.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы
15:03 | 27.02.2020
Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу
14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»
14:34 | 27.02.2020
В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр
14:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»
13:50 | 27.02.2020
Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов
13:49 | 27.02.2020
Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника
12:49 | 27.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт
12:38 | 27.02.2020
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса
12:31 | 27.02.2020
В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»
12:19 | 27.02.2020
Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки
12:18 | 27.02.2020
На благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня» зарегистрировались участники из пяти регионов страны
12:13 | 27.02.2020
В Прикамье стартует прием заявок на краевой этап конкурса «Учитель года»
11:37 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле уничтожено более 90 кг винограда
11:21 | 27.02.2020
Министр инвестиций Свердловской области информирует об обмане бизнесменов мошенниками
11:16 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело против стоматолога с фальшивым дипломом
11:04 | 27.02.2020
В Краснотурьинске осудят водителя, убившего пенсионера-пешехода
10:39 | 27.02.2020
В Екатеринбурге три ребенка пострадали в ДТП
10:31 | 27.02.2020
Жители Пермского края могут принять участие в конкурсе будущих политиков и законотворцев
10:20 | 27.02.2020
Волнистых попугаев из Таджикистана, ввезенных в Екатеринбург, отправили обратно домой
10:01 | 27.02.2020
На ЕКАД горел автомобиль
09:51 | 27.02.2020
Министерство образования Свердловской области попросило родителей не пускать детей на концерты рэпера Элджея
09:24 | 27.02.2020
Водители Екатеринбурга стоят в восьмибалльных пробках
09:08 | 27.02.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина
21:57 | 26.02.2020
На время сложных погодных условий в Екатеринбурге следить за безопасностью на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции
20:12 | 26.02.2020
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
19:18 | 26.02.2020
В Среднеуральске произошел пожар в городском Центре культуры