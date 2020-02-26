Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса

12:38 | 27.02.2020

Фото: m.infox.ru

Председатель Думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отправить на карантин заместителя главы муниципалитета по связям с общественностью Екатерину Куземку, а вместе с ней еще ряд чиновников, посетивших Италию, где сейчас растет заболеваемость коронавирусом. Отмечается, что госслужащие пребывали в Италии в рамках командировки.



Как рассказал Володин Znak.com, с этой идеей он обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому еще во вторник на общем совещании.



В горадминистрации сообщили, что глава города воспринял предложение как шутку. Однако, если Володин и не шутил, изолировать Куземку и членов ее делегации невозможно, поскольку Италия не является очагом инфекции. «Законных оснований отправить человека на карантин, как это делает Роспотребнадзор с людьми, которые побывали в Китае или вернулись с зараженных территорий, у нас нет», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.



Между тем, стоит отметить, что количество людей, заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Италии, резко выросло и составило, по последним данным, 453 человека.Только, за последние сутки число заболевших в этой стране выросло более чем на треть. Накануне власти страны сообщали о 323-х носителях вируса в Италии и 12-ти умерших.



Как сообщает ВВС, больше всего заболевших - в северных индустриальных районах Италии, в том числе в Ломбардии, столицей которой является Милан. На втором месте по количеству выявленных случаев – Венеция и окружающий этот город район.



Власти страны заявляют, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. По всей Италии закрываются школы, университеты и кинотеатры, отменяются публичные мероприятия. Карантин введён в нескольких городах страны с общим населением в 55 тыс. человек.



Учитывая то, что делегация, в состав которой входила и вице-мэр Екатерина Кузёмка, посещала как раз северные районы Италии, предложение спикера городской думы Екатеринбурга не так уж и безосновательно.



Например, Франция советует гражданам, только что побывавшим в северной Италии, работать из дома и не отправлять своих детей в школу в течение двух недель после возвращения. Австрия пошла дальше, и приостановила железнодорожное сообщение с Италией.



Напомним, на данный момент коронавирусом в мире заражены 82 169 человек, из них погибших 2 801. Выздоровели 32 885 человек.



Кстати, как сообщили сегодня в пресс-службе правительства Воронежской области, в инфекционный бокс детской областной больницы №2 с подозрением на коронавирус помещена приехавшая из Италии жительница Воронежа. Федеральная лаборатория Роспотребнадзора проведет специальный анализ чтобы определить тип вируса, которым заражена девушка. Под наблюдение врачей также попали и все контактировавшие с пациенткой.



«В связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом воронежские медики проявляют эпидемиологическую настороженность к людям, имеющим признаки ОРВИ и приезжающим из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран, в частности Китая, Италии. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 33 странах мира»,— говорится в сообщении пресс-службе областного правительства Воронежской области.



И это серьёзный подход, без всяких шуточных восприятий как у Высокинского.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»