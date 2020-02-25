На Урале произошёл пожар в школе-интернате

09:48 | 26.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в селе Бутка Талицкого ГО на улице Михаила Казина, 3 загорелась школа-интернат. Из здания эвакуировали 29 детей и двух взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Всех временно разместили в здании местного культурно-досугового центра. Буткинская школа-интернат приостановит работу, поэтому детей развезут по домам.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:44. На место выезжали 13 человек личного состава на четырёх единицах техники. Справиться с огнём удалось за 30 минут.



Оперативные действия персонала позволили в ночное время своевременно организовать эвакуацию детей. В результате произошедшего никто не пострадал. Причина пожара устанавливается

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»