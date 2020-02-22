Новости дня
16:32 | 22.02.2020
Фото: thoughtcatalog.com
Пропавшего в Первоуральске мальчика нашли на трассе Екатеринбург-Челябинск
Напомним, что вчера вечером ребёнок ушёл из дома с рюкзаком и не вернулся. Его разыскивали добровольцы и около 50 полицейских. О причинах исчезновения мальчика рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Выяснилось, что он мог убежать из дома из-за конфликта с опекунами.
«По одной из версий, мальчик мог затаить обиду за то, что опекуны лишили его мобильного телефона и ограничили доступ в интернет из-за появившихся неудовлетворительных оценок по иностранному языку. Семья, в которой воспитывается школьник на учете в каких-либо инстанциях не состоит. Родители воспитали одного своего ребенка, которому в настоящее время более 20 лет, и еще над тремя взяли опеку», – рассказал Валерий Горелых.
Ребёнка нашли на трассе, когда он пытался автостопом добраться до Челябинска: «Около 15:00 сегодня на междугородней трассе Екатеринбург – Челябинск голосовавшего мальчишку увидел проезжавший водитель, житель Челябинска, который находился в столице Среднего Урала в гостях и возвращался обратно домой. Гражданин, увидев такую картину, не смог проехать мимо и остановился. Мальчик сразу рассказал всю правду, что он приёмный, что сбежал, и попросил довезти его до Челябинска, рассказал Валерий Горелых. – По предварительным данным, в этом городе у него якобы проживает две прабабушки, к которым он и намеревался попасть. По пути следования разговорились, водитель узнал все подробности и проблемы молодого человека и сообщил о произошедшем в полицию, пообещав его доставить в ближайший райотдел, чему ребенок не противился, поскольку сказал, что полицейским он доверяет».
Также Валерий Горелых отметил, что мальчик может не вернутся в приёмную семью, из которой сбежал, если будет настаивать, что ему там плохо. На время разбирательства ребёнка могут поместить в воспитательный центр «Росинка».
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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